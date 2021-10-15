Так, директор Галина Абрамюк получила жалобу относительно флага УПА. Теперь она должна давать официальные объяснения управлению.

Важно 46% украинцев положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость

Женщина возмутилась, поскольку не нарушала закона.

Разве красно-черный флаг не является флагом национального достоинства?.. Разве не принято решение местными властями об использовании на государственных учреждениях наряду с государственным и такого флага? Вот такие реалии. Страшный враг не тот, что перед глазами, а тот, что за плечами,

– написала женщина.

Что нужно знать о флаге УПА

Красно-черный флаг – это знамя национально-освободительной борьбы украинского народа. Это был флаг Украинской повстанческой армии. Черный цвет флага символизирует украинскую землю, а красный – кровь, пролитую за государство.

Решение Черновицкого облсовета

В мае 2018 Черновицкий областной совет определил порядок использования красно-черного флага на территории региона.

Согласно решению облсовета, флаг вывешивают на здания государственных учреждений в даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы. Например, 1 января – день рождения Степана Бандеры или 14 октября – день создания УПА.

Текст поста Галины Абрамьюк: