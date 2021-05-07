Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
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Как украинцы относятся к признанию УПА борцами за независимость
- 46% – положительно,
- против этого выступили 29% респондентов,
- 9% ответили, что им безразлично,
- еще 16% не определились с ответом.
Преимущественно признание воинов УПА борцами за независимость Украины поддерживают жители западных и центральных областей (80% и 47% соответственно). В южных и восточных регионах таких 20 – 25%.
Также в центральных, южных и восточных областях есть по 20% тех, кто пока не определились со своим отношением, но эти люди не выражают негативного отношения к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины.
Согласно опросу, молодежь больше склоняется к поддержке этого решения.
Отношение украинцев к признанию бойцов УПА борцами за независимость / Инфографика фонда
Отношение украинцев к деятельности Сталина для Украины
- 62% украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины. Согласно опросу, с этим соглашается большинство жителей во всех регионах: на Западе и в Центре так считают 78% и 69% граждан, на Юге и в Центре – по 45%.
- преимущественно положительной его деятельность считают 12% жителей Востока.
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Что известно об опросе
Его фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова проводили с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Опросили 2021 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.