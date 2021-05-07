Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Как украинцы относятся к признанию УПА борцами за независимость

46% – положительно,

против этого выступили 29% респондентов,

9% ответили, что им безразлично,

еще 16% не определились с ответом.

Преимущественно признание воинов УПА борцами за независимость Украины поддерживают жители западных и центральных областей (80% и 47% соответственно). В южных и восточных регионах таких 20 – 25%.

Также в центральных, южных и восточных областях есть по 20% тех, кто пока не определились со своим отношением, но эти люди не выражают негативного отношения к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины.

Согласно опросу, молодежь больше склоняется к поддержке этого решения.



Отношение украинцев к признанию бойцов УПА борцами за независимость / Инфографика фонда

Отношение украинцев к деятельности Сталина для Украины

62% украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины . Согласно опросу, с этим соглашается большинство жителей во всех регионах: на Западе и в Центре так считают 78% и 69% граждан, на Юге и в Центре – по 45%.

. Согласно опросу, с этим соглашается большинство жителей во всех регионах: на Западе и в Центре так считают 78% и 69% граждан, на Юге и в Центре – по 45%. преимущественно положительной его деятельность считают 12% жителей Востока.

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