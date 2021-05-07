Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.
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Як українці ставляться до визнання УПА борцями за незалежність
- 46% – позитивно,
- проти цього виступили 29% респондентів,
- 9% відповіли, що їм байдуже,
- ще 16% не визначилися з відповіддю.
Переважно визнання воїнів УПА борцями за незалежність України підтримують жителі західних і центральних областей (80% і 47% відповідно). У південних та східних регіонах таких 20 – 25%.
Також у центральних, південних і східних областях є по 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативне ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.
Згідно з опитуванням, молодь більше схиляється до підтримки цього рішення.
Ставлення українців до визнання бійців УПА борцями за незалежність / Інфографіка фонду
Ставлення українців до дільності Сталіна для України
- 62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. Згідно з опитуванням, з цим погоджується більшість жителів у всіх регіонах: на Заході та в Центрі так вважають 78% і 69% громадян, на Півдні й в Центрі – по 45%.
- переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів Сходу.
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