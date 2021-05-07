Як українці оцінюють діяльність Степана Бандери: нове опитування
Думки українців щодо Степана Бандери як історичної постаті розділилися. 32% громадян вважають його діяльність позитивною, стільки ж – негативною.
Джерело:dif.org.ua
Ще 21% – наскільки позитивною, настільки й негативною. При чому, серед молоді переважає саме позитивна оцінка. Такими є результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи".
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Ставлення до Бандери у регіонах
Позитивне ставлення переважає на Заході – 70%. У центральних областях по 27% вважають діяльність Бандери позитивною чи негативною. Ще 27% – наскільки позитивною, настільки й негативною.
Натомість на Півдні та Сході переважає негативне ставлення – 54% та 48% відповідно. Позитивно його діяльність там оцінюють по 11% респондентів.
Що українці думають про Бандеру / Інфографіка Фонду "Демократичні ініціативи"
Зауважимо, що чимала частка мешканців Півдня та Сходу вважають діяльність Бандери наскільки позитивною, настільки й негативною (15% та 25%).
Опитування про ідеальних політиків
До речі, раніше дослідницька компанія Fama провела опитування про те, кого українці вважають ідеальними політиками. Серед них був і Степан Бандера.
А крім нього – Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Грушевський, Сталін, Ангела Меркель, Петро І, Іван Мазепа та Ярослав Мудрий.
Що відомо про Степана Бандеру
Джерело: "Вікіпедія"
- Був одним з ключових ідеологів українського націоналістичного руху. Має законодавчо визначений статус – Борець за незалежність України у ХХ столітті.
- Після розколу ОУН Бандера був головою Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.
- Бандеру ув'язнювали у берлінській в'язниці за його діяльність. Помер чоловік у 1959 році у Мюнхені від кулі радянського агента Богдана Сташинського.
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