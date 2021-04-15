До десятки постатей, яких українці вважають найближчими до образу ідеального політика, потрапили 7 українців та 3 іноземців. До речі, серед живих – лише канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Імена "ідеальних політиків" не були запропоновані опитаним. Їх люди називали самі.

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Топ 10 ідеальних політиків

Богдан Хмельницький,

Тарас Шевченко,

В'ячеслав Чорновіл,

Михайло Грушевський,

Йосип Сталін,

Ангела Меркель,

Петро І,

Іван Мазепа,

Ярослав Мудрий,

Степан Бандера.

До речі, мешканці західних областей найчастіше називали Чорновола та Бандеру, центральних та східних – Шевченка та Хмельницького, північних – Хмельницького та Грушевського, південних – Хмельницького та Сталіна.

Крім того, українці вважають, що національний лідер має мати вищу освіту, бути патріотом, мати сильну команду однодумців, не бути причетним до корупції та мати хорошу репутацію.

Близькі до ідеального образу сучасні українські політики

Петро Порошенко,

Володимир Зеленський,

Юрій Бойко,

Юлія Тимошенко,

Ігор Смешко,

Віктор Медведчук,

Володимир Гройсман,

Олег Ляшко.