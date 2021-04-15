Сталин и Бандера в одном списке: украинцы назвали топ идеальных политиков
В десятку фигур, которых украинцы считают ближайшими к образу идеального политика, попали 7 украинцев и 3 иностранцев. Кстати, среди живых – лишь канцлер Германии Ангела Меркель.
Источник:Fama
Имена "идеальных политиков" не были предложены опрошенным. Их люди называли сами.
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Топ 10 идеальных политиков
- Богдан Хмельницкий,
- Тарас Шевченко,
- Вячеслав Чорновил,
- Михаил Грушевский,
- Иосиф Сталин,
- Ангела Меркель,
- Петр I,
- Иван Мазепа,
- Ярослав Мудрый,
- Степан Бандера.
Кстати, жители западных областей чаще всего называли Чорновила и Бандеру, центральных и восточных – Шевченко и Хмельницкого, в северных – Хмельницкого и Грушевского, южных – Хмельницкого и Сталина.
Кроме того, украинцы считают, что национальный лидер должен иметь высшее образование, быть патриотом, иметь сильную команду единомышленников, не быть причастным к коррупции и иметь хорошую репутацию.
Близкие к идеальному образу современные украинские политики
- Петр Порошенко,
- Владимир Зеленский,
- Юрий Бойко,
- Юлия Тимошенко,
- Игорь Смешко,
- Виктор Медведчук,
- Владимир Гройсман,
- Олег Ляшко.
Что известно об опросеОпрос проводило исследовательское агентство Fama в течение 3-9 февраля 2021 года методом личного интервью с глазу на глаз. Всего в нем приняли участие 2 тысячи совершеннолетних украинцев. Погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает 2,2%.
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