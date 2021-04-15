В десятку фигур, которых украинцы считают ближайшими к образу идеального политика, попали 7 украинцев и 3 иностранцев. Кстати, среди живых – лишь канцлер Германии Ангела Меркель.

Имена "идеальных политиков" не были предложены опрошенным. Их люди называли сами.

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Топ 10 идеальных политиков

Богдан Хмельницкий,

Тарас Шевченко,

Вячеслав Чорновил,

Михаил Грушевский,

Иосиф Сталин,

Ангела Меркель,

Петр I,

Иван Мазепа,

Ярослав Мудрый,

Степан Бандера.

Кстати, жители западных областей чаще всего называли Чорновила и Бандеру, центральных и восточных – Шевченко и Хмельницкого, в северных – Хмельницкого и Грушевского, южных – Хмельницкого и Сталина.

Кроме того, украинцы считают, что национальный лидер должен иметь высшее образование, быть патриотом, иметь сильную команду единомышленников, не быть причастным к коррупции и иметь хорошую репутацию.

Близкие к идеальному образу современные украинские политики

Петр Порошенко,

Владимир Зеленский,

Юрий Бойко,

Юлия Тимошенко,

Игорь Смешко,

Виктор Медведчук,

Владимир Гройсман,

Олег Ляшко.