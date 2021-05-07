Как украинцы оценивают деятельность Степана Бандеры: новый опрос
Мнения украинцев относительно Степана Бандеры как исторической фигуры разделились. 32% граждан считают его деятельность положительной, столько же – негативной.
Источник:dif.org.ua
Еще 21% – насколько положительной, так и отрицательной. Причем, среди молодежи преобладает именно положительная оценка. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы".
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Отношение к Бандере в регионах
Положительное отношение преобладает на Западе – 70%. В центральных областях по 27% считают деятельность Бандеры положительной или негативной. Еще 27% – насколько положительной, так и отрицательной.
Зато на Юге и Востоке преобладает негативное отношение – 54% и 48% соответственно. Положительно его деятельность там оценивают по 11% респондентов.
Что украинцы думают о Бандере / Инфографика Фонда "Демократические инициативы"
Заметим, что немалая доля жителей Юга и Востока считают деятельность Бандеры насколько положительной, так и отрицательной (15% и 25%).
Опрос об идеальных политиках
Кстати, ранее исследовательская компания Fama провела опрос о том, кого украинцы считают идеальными политиками. Среди них был и Степан Бандера.
А кроме него – Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Вячеслав Чорновил, Михаил Грушевский, Сталин, Ангела Меркель, Петр I, Иван Мазепа и Ярослав Мудрый.
Что известно о Степане Бандере
Источник: "Википедия"
- Был одним из ключевых идеологов украинского националистического движения. Имеет законодательно определенный статус – борец за независимость Украины в ХХ веке.
- После раскола ОУН Бандера был председателем Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года.
- Бандеру заключали в берлинской тюрьме за его деятельность. Умер мужчина в 1959 году в Мюнхене от пули советского агента Богдана Сташинского.
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