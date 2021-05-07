Мнения украинцев относительно Степана Бандеры как исторической фигуры разделились. 32% граждан считают его деятельность положительной, столько же – негативной.

Еще 21% – насколько положительной, так и отрицательной. Причем, среди молодежи преобладает именно положительная оценка. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы".

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Отношение к Бандере в регионах

Положительное отношение преобладает на Западе – 70%. В центральных областях по 27% считают деятельность Бандеры положительной или негативной. Еще 27% – насколько положительной, так и отрицательной.

Зато на Юге и Востоке преобладает негативное отношение – 54% и 48% соответственно. Положительно его деятельность там оценивают по 11% респондентов.



Что украинцы думают о Бандере / Инфографика Фонда "Демократические инициативы"

Заметим, что немалая доля жителей Юга и Востока считают деятельность Бандеры насколько положительной, так и отрицательной (15% и 25%).

Опрос об идеальных политиках

Кстати, ранее исследовательская компания Fama провела опрос о том, кого украинцы считают идеальными политиками. Среди них был и Степан Бандера.

А кроме него – Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Вячеслав Чорновил, Михаил Грушевский, Сталин, Ангела Меркель, Петр I, Иван Мазепа и Ярослав Мудрый.

Что известно о Степане Бандере

Источник: "Википедия"