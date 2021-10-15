Так, директорка Галина Абрам'юк отримала скаргу щодо прапора УПА. Тепер вона має давати офіційні пояснення управлінню.

Важливо 46% українців позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність

Жінка обурилась, оскільки не порушувала закону.

Хіба червоно-чорний стяг не є Прапором Національної Гідності?..Хіба не прийнято рішення місцевою владою про використання на державних установах поряд з державним і такого прапора? Отакі-то реалії сьогодення. Страшний ворог не той, що перед очима, а той, що за плечима,

– написала жінка.

Що треба знати про прапор УПА

Червоно-чорний прапор – це стяг національно-визвольної боротьби українського народу. Це був прапор Української повстанської армії. Чорний колір стяга символізує українську землю, а червоний – кров, пролиту за державу.

Рішення Чернівецької облради

У травні 2018 року Чернівецька обласна рада визначила порядок використання червоно-чорного прапору на території регіону.

Відповідно до рішенням облради, прапор вивішують на будівлі державних установ у дати, пов’язані з визначними подіями національно-визвольної боротьби. Наприклад, 1 січня – день народження Степана Бандери або 14 жовтня – день створення УПА.

Текст поста Галини Абрам'юк:

Що ж відповісти?

Напередодні Дня захисників і захисниць України надійшла скарга від заявниці з приводу того, що на фронтоні Чернівецького ліцею #5 "Оріяна" вивішено червоно-чорний прапор. Як директор, маю дати офіційну відповідь. Отож... Хіба порушила я норму закону? Хіба червоно-чорний стяг не є Прапором Національної Гідності? Хіба під цим прапором не боронять Україну від російського агресора наші воїни? Хіба не прийнято рішення місцевою владою про використання на державних установах поряд з державним і такого прапора? Отакі-то реалії сьогодення. Страшний ворог не той, що перед очима, а той, що за плечима. Одне тішить - якщо "вата" підгорає, то все, що ми робимо - добре для України!

Тримаймо стрій!