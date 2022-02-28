Объявили воздушную тревогу в Черновцах и Хмельницком: все в укрытие
28 февраля 2022 , 23:22Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Черновцах и Хмельницком гудят сирены воздушной тревоги. Всех горожан просят пройти в укрытие.
Об этом сообщили 28 февраля в 23:16. В двух городах объявили воздушную тревогу одновременно.
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Где есть укрытия в этих городах
Список защитных сооружений в Черновцах – по этой ссылке. А все укрытия в Хмельницком вы можете найти на карте по этой ссылке.
Что делать в случае тревоги / Изображение Центра стратегических коммуникаций