Объявили воздушную тревогу в Черновцах и Хмельницком: все в укрытие

В Черновцах и Хмельницком гудят сирены воздушной тревоги. Всех горожан просят пройти в укрытие.

Об этом сообщили 28 февраля в 23:16. В двух городах объявили воздушную тревогу одновременно.

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Где есть укрытия в этих городах

Список защитных сооружений в Черновцах – по этой ссылке. А все укрытия в Хмельницком вы можете найти на карте по этой ссылке.

Что делать в случае тревоги / Изображение Центра стратегических коммуникаций