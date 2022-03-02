Об этом сообщили местные ОГА, передает 24 канал.
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Если включили сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;
- подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и т.п.), деньги, средства связи, запас пищи и воды, предметы личной гигиены;
- выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в квартире и уплотнить их;
- укрыться в ближайшем укрытии.
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