Про це повідомили місцеві ОДА, передає 24 канал.

Важливо Зеленський назвав жахаючий підсумок для Росії за дні війни в Україні

Якщо увімкнули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;

підготувати медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику, зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;

сховатися у найближчому укритті.



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