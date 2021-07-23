Впрочем, заработки "безногого" прекратились, когда подошла охрана. Соответствующее видео выложили на странице Калиновского рынка в фейсбуке.

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Нищий "исцелился" в Черновцах

Нищий сидел в большой коробке, делая вид, что у него нет ног. Он просто поджал их под себя и так и просил пожертвований у посетителей, проходивших мимо магазинов. Когда с ним поздоровалась охрана, мужчина начал медленно собирать вещи.

Дальше он встал на обе ноги, выпрямился и ушел, прихватив коробку. Один из мужчин угрожающе сказал ему: "Чтобы я тебя больше здесь не видел".

"Исцелила" мужчину служба финансового мониторинга и охраны.

Как нищий "без ног" встал и пошел прочь: смотрите видео

"Исцеление нищих": из последних случаев