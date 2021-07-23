Впрочем, заработки "безногого" прекратились, когда подошла охрана. Соответствующее видео выложили на странице Калиновского рынка в фейсбуке.
Взгляните на Эпическое ДТП в Киеве: пассажиры толкали троллейбус и он врезался в Nissan – видео
Нищий "исцелился" в Черновцах
Нищий сидел в большой коробке, делая вид, что у него нет ног. Он просто поджал их под себя и так и просил пожертвований у посетителей, проходивших мимо магазинов. Когда с ним поздоровалась охрана, мужчина начал медленно собирать вещи.
Дальше он встал на обе ноги, выпрямился и ушел, прихватив коробку. Один из мужчин угрожающе сказал ему: "Чтобы я тебя больше здесь не видел".
"Исцелила" мужчину служба финансового мониторинга и охраны.
Как нищий "без ног" встал и пошел прочь: смотрите видео
"Исцеление нищих": из последних случаев
- Недавно в сети обнародовали видео магического "исцеления" львовского нищего. Мужчина просил милостыню в самом центре города: у него якобы не было руки. Впрочем, вскоре его заметили с обеими руками и на отдыхе: заработок он спускал на алкоголь, который употреблял с товарищем.
- В центре Киева "нищего" поймали на другой схеме: молодой человек оделся в платок и юбку и притворился бедной бабушкой.