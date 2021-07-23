Втім, заробітки "безногого" припинилися, коли підійшла охорона. Відповідне відео виклали на сторінці Калинівського ринку у фейсбуці.
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Жебрак "зцілився" у Чернівцях
Жебрак сидів у великій коробці, вдаючи, що у нього немає ніг. Він просто підібгав їх під себе і так і просив пожертв у відвідувачів, які проходили повз магазини. Коли з ним привітала охорона, чоловік почав поволі збирати речі.
Далі він встав на обидві ноги, випрямився і пішов, прихопивши коробку. Один із чоловіків погрозливо сказав йому: "Щоб я тебе більше тут не бачив".
"Зцілила" чоловіка служба фінансового моніторингу та охорони.
Як жебрак "без ніг" встав і пішов геть: дивіться відео
"Зцілення жебраків": з останніх випадків
- Нещодавно у мережі оприлюднили відео магічного "зцілення" львівського жебрака. Чоловік просив милостиню у самісінькому центрі міста: у нього начебто не було руки. Втім, невдовзі його помітили з обома руками і на відпочинку: заробіток він спускав на алкоголь, який вживав із товаришем.
- У центрі Києва "жебрака" піймали на іншій схемі: молодий чоловік вдягся у хустку і спідницю і вдав із себе бідну бабцю.