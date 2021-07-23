Втім, заробітки "безногого" припинилися, коли підійшла охорона. Відповідне відео виклали на сторінці Калинівського ринку у фейсбуці.

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Жебрак "зцілився" у Чернівцях

Жебрак сидів у великій коробці, вдаючи, що у нього немає ніг. Він просто підібгав їх під себе і так і просив пожертв у відвідувачів, які проходили повз магазини. Коли з ним привітала охорона, чоловік почав поволі збирати речі.

Далі він встав на обидві ноги, випрямився і пішов, прихопивши коробку. Один із чоловіків погрозливо сказав йому: "Щоб я тебе більше тут не бачив".

"Зцілила" чоловіка служба фінансового моніторингу та охорони.

Як жебрак "без ніг" встав і пішов геть: дивіться відео

"Зцілення жебраків": з останніх випадків