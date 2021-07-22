На львівських вулицях часто можна зустріти жебраків. Однак буває, що вони насправді не потребують допомоги, а намагаються ошукати довірливих містян та туристів.

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Чоловік без руки жебрав у центрі Львова

Нещодавно у мережі оприлюднили відео магічного "зцілення" львівського жебрака. Чоловік просив милостиню у самісінькому центрі міста. У нього не було руки, що, ймовірно, розчулювало багатьох небайдужих людей.

Однак за деякий час його помітили неподалік. У жебрака вже не було інвалідності й він спокійно розпивав алкоголь зі своїм товаришем. На запитання, як у нього знову виросла рука, чоловік відповів, що "це сталося саме собою" і він – людина-ящірка.

Так, в мене не було руки і я просив. Але тепер буду просити з двома руками,

– зазначив жебрак.

Очевидно, що чоловік намагався ошукати довірливих людей. На відео видно, що його рука перебуває під одягом. Він сидів навколішки, що також дозволило жебраку замаскувати кінцівку.

Зауважте! Якщо ви хочете допомогти потребуючим, краще перераховувати гроші на рахунки перевірених благодійних організацій. Наприклад, у Львові працює Спільнота взаємодопомоги "Емаус-Оселя". Вона допомагає безпритульним соціалізуватися і знову почати повноцінне життя.

Дивіться відео магічного "зцілення" львівського жебрака