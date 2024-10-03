Ударил мужчину во время вручения повестки: в Черновцах суд оштрафовал военнослужащего ТЦК

Военнослужащего ТЦК, который ударил мужчину во время вручения повестки, оштрафовал суд. Свою вину обвиняемый признал.

Об этом говорится в приговоре Садгорского районного суда Черновцов. Военнослужащему назначили 850 гривен штрафа, передает 24 Канал.

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В Черновцах оштрафовали военнослужащего ТЦК

Суд установил, что уголовное правонарушение произошло около 12:39 11 августа.

Военнослужащий ТЦК, находясь на остановке общественного транспорта, в ходе внезапно возникшего словесного конфликта, "ударил ладонью левой руки в область затылка". Таким образом нанес потерпевшему физическую боль без причинения телесных повреждений.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, а также раскаялся.

Суду объяснил, что находясь на автобусной остановке, он хотел вручить повестку потерпевшему, однако тот отказался, на почве чего между ними возник словесный конфликт, и он не сдержался и нанес удар ладонью последнему по шее. В содеянном искренне раскаивается,

– говорится в приговоре суда.

Военнослужащему назначили наказание в виде штрафа – 850 гривен.