В Черновцах полсотни юношей устроили ночной мордобой
Источник:"Молодой буковинец"
В ночь с 29 на 30 августа в одном из ресторанов Черновцов произошла масштабная драка. В ней приняли участие около 50 человек.
Пока неизвестно, что именно не поделили парни. Но для того, чтобы их успокоить, понадобились 8 экипажей полиции.
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В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области подтвердили факт массовой драки. По данным правоохранителей, участие в драке приняли около 50 человек. Конфликт вспыхнул в одном из ресторанов на улице Энтузиастов.
Улица Энтузиастов, где произошла драка: карта
Силовики остановили правонарушение и задержали нескольких участников конфликта. Их доставили в отдел полиции и составили по ним административные протоколы по статье 173 о мелком хулиганстве.
Какое наказание будет светить нарушителям
Если вину парней докажут в суде, им грозит:
- штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 – 119 гривен);
- 40 – 60 часов общественных работ;
- 1 – 2 месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка;
- административный арест на срок до 15 суток.