В Черновцах полсотни юношей устроили ночной мордобой

В ночь с 29 на 30 августа в одном из ресторанов Черновцов произошла масштабная драка. В ней приняли участие около 50 человек.

Пока неизвестно, что именно не поделили парни. Но для того, чтобы их успокоить, понадобились 8 экипажей полиции.

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В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области подтвердили факт массовой драки. По данным правоохранителей, участие в драке приняли около 50 человек. Конфликт вспыхнул в одном из ресторанов на улице Энтузиастов.

Улица Энтузиастов, где произошла драка: карта

Силовики остановили правонарушение и задержали нескольких участников конфликта. Их доставили в отдел полиции и составили по ним административные протоколы по статье 173 о мелком хулиганстве.

Какое наказание будет светить нарушителям

Если вину парней докажут в суде, им грозит: