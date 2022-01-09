В Черновцах произошло 2 пожара с пострадавшими: фото с места событий

Во время рождественских праздников в Черновцах произошло 2 пожара, в которых пострадали люди. Один из них вспыхнул на проспекте Независимости, другой – на улице Воробкевича.

К счастью, в обоих случаях удалось обойтись без жертв. Пострадавшие – в больнице. Там медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Пожар на проспекте Независимости

Как пишет в телеграме ГСЧС, один из пожаров произошел на само Рождество – 7 января. Вызов о возгорании на проспекте Независимости поступил к спасателям около 13:45. Огонь охватил квартиру в пятиэтажном доме. Там образовалось сильное задымление. На самом высоком этаже в квартирах находились люди – 2 мужчин и женщина. Они пытались самостоятельно покинуть дом, но не смогли. Пожарные спасли их. 12 жильцов подъезда оперативно эвакуировали.

Спасатели потушили пожар на проспекте Независимости / Фото ГСЧС

Пострадал владелец одной из квартир

В результате пожара травмировался владелец квартиры, в котором он вспыхнул. Он пытался самостоятельно потушить огонь до прибытия спасателей. Пожар удалось локализовать уже в 14:02. Через 4 минуты его полностью ликвидировали. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электросети.

Пожарные спасли владельца квартиры / Фото ГСЧС

Пожар на улице Воробкевича

Вечером 8 января горела квартира в многоэтажке на улице Воробкевича. Сообщение об этом поступило в ГСЧС в 21:30. Через 15 минут возгорание локализовали, а в 21:47 – ликвидировали. Всего эвакуировали 9 человек, которые из-за плотного задымления не могли выбраться из подъезда. Площадь пожара достигала 15 квадратных метров. Почему он вспыхнул – пока неизвестно.

Пожар на Воробкевича быстро потушили / Фото ГСЧС

Две женщины – в больнице

Возгорание произошло на восьмом этаже девятиэтажки. В квартире, в которой вспыхнул пожар, спасатели обнаружили 65-летнюю хозяйку – она уже была без сознания. Женщину вынесли из квартиры и передали медикам. Также пожарные спасли ее 88-летнюю соседку, которая не могла сама покинуть дом. У обоих диагностировали отравление продуктами горения. Они в больнице.

Пострадавшими женщинами занимаются медики / Фото ГСЧС