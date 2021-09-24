С этими требованиями дворники пришли на сессию горсовета Черновцов, однако перед входом в ратушу их уже ждали правоохранители.
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Депутаты трех фракций пытались провести нескольких дворников в сессионный зал. Из-за этого и возник конфликт с правоохранителями и даже произошла потасовка. Дворников поддерживают представители:
- "Команды Михайлишина",
- "Родного города",
- "Народного контроля".
Сессию горсовета Черновцов заблокировали
Уже второй раз депутаты не могут начать заседание Черновицкого горсовета из-за протестов дворников. Ранее депутаты оппозиции вырывали шнуры из компьютеров и отбирали карточки у других депутатов.
Избранники трех вышеперечисленных фракций не позволяли начать сессию горсовета, пока в сессионный зал не пустят дворников "Порядка в доме 11".
Под ратушей дежурят правоохранители / Фото "Суспільного"
В конце концов, 5 представителей от "Порядка в доме 11" таки попали в сессионный зал, но заседание по состоянию на 10:30 еще не началось. Тем временем большинство дворников остаются на улице. С собой они принесли плакаты с надписями: "Хотим работать!".
Как рассказал начальник отдела охраны общественного порядка Сергей Антонюк, правоохранители пришли на сессию, потому что 23 сентября заседание было сорвано. Также полиция получила жалобы от депутатов об избиении.
Детали конфликта
- Несколько десятков дворников требуют не расторгать договор по уборке улиц в городе с компанией "Порядок в доме 11".
- Дворник частной фирмы Виктор Горянов сказал, что если городской совет расторгнет договор с фирмой, он останется без работы. Поэтому вместе с другими пришел на сессию.
- 17 сентября стало известно, что департамент инфраструктуры в одностороннем порядке планирует расторгнуть договор по уборке улиц и наложить штраф на "Порядок в доме-11".
- Связывали это с ненадлежащей уборкой улиц города, что является нарушением договора.