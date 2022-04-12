В Черновцы приедут представители Папы Римского
Источник:Пресс-служба Черновицкой ОГА
Черновцы намерены посетить иерархи всех мировых конфессий. Таким образом собираются показать свою дружбу и поддержку мира в Украине.
Важно также, что среди них будут представители Папы Римского. Приезд ожидается 12 апреля.
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Приедут полномочные представители Вселенского Патриарха Варфоломея и Папы Римского Франциска, Архиепископ Кентерберийский, известные имамы и раввины. Они выскажут слова утешения, дружбы и надежды буковинцам, а также находящимся здесь переселенцам.
– сообщили в ОГА.
Встреча состоится в Черновицком областном музыкально драматическом театре. Папа лично передал представителю католической церкви официальное письмо. В нем он благословляет народ Украины. Письмо зачитают на встрече.
Начнется мероприятие в 17:00. Вход бесплатный. Его будут транслировать на большом экране на Театральной площади Черновцов.
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