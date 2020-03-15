Черновцы в условиях усиленного карантина: одиноким будут доставлять еду и лекарства

В Черновицкой области первой в Украине ввели сверхстрогий карантин. Однако для того, чтобы одинокие люди не рисковали здоровьем и не выходили за необходимым на улицу, создали мобильные группы.

Именно малыми специально сформированными группами для пенсионеров будут привозить еду, средства дезинфекции и лекарства. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

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Также разработают план сотрудничества между семейными врачами, местными организациями социальных услуг и волонтерами. Все, чтобы пожилые люди не подвергали себя опасности и не выходили на улицу.

Важно! Смертность от коронавируса среди пожилых людей действительно выше и достигает 15%. То есть каждый четвертый человек, старше 80 лет, не сможет преодолеть вирус. Особенно это предостережение касается людей, имеющих хронические заболевания.

Карантин в Черновцах: коротко

Ограничения в Черновицкой области ввели раньше всего в Украине: от 4 марта, когда было установлено инфицирование коронавирусом.

от 4 марта, когда было установлено инфицирование коронавирусом. Обучение прекратили до 3 апреля: закрыли вузы, школы и садики.

до 3 апреля: закрыли вузы, школы и садики. Отменили сеансы кино, спектакли в театрах.

Закрыли все спортивные клубы, бани, бассейны.

Закрыли все рынки , включая крупнейший в Западной Украине "Калиновский рынок". Работать будет только сектор с продуктами.

, включая крупнейший в Западной Украине "Калиновский рынок". Работать будет только сектор с продуктами. Запретили все массовые мероприятия , в которых принимает участие более 50 человек. Не коснется это заседаний областного и местного советов.

, в которых принимает участие более 50 человек. Не коснется это заседаний областного и местного советов. Тем лицам, которые находятся на обсервации, доставляют продукты, воду и лекарства.



Какая смертность от коронавируса / Инфографика 24 канала

