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      Черновцы в условиях усиленного карантина: одиноким будут доставлять еду и лекарства

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      В Черновицкой области первой в Украине ввели сверхстрогий карантин. Однако для того, чтобы одинокие люди не рисковали здоровьем и не выходили за необходимым на улицу, создали мобильные группы.

      Именно малыми специально сформированными группами для пенсионеров будут привозить еду, средства дезинфекции и лекарства. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

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      Также разработают план сотрудничества между семейными врачами, местными организациями социальных услуг и волонтерами. Все, чтобы пожилые люди не подвергали себя опасности и не выходили на улицу.

      Важно! Смертность от коронавируса среди пожилых людей действительно выше и достигает 15%. То есть каждый четвертый человек, старше 80 лет, не сможет преодолеть вирус. Особенно это предостережение касается людей, имеющих хронические заболевания.

      Карантин в Черновцах: коротко

      • Ограничения в Черновицкой области ввели раньше всего в Украине: от 4 марта, когда было установлено инфицирование коронавирусом.
      • Обучение прекратили до 3 апреля: закрыли вузы, школы и садики.
      • Отменили сеансы кино, спектакли в театрах.
      • Закрыли все спортивные клубы, бани, бассейны.
      • Закрыли все рынки, включая крупнейший в Западной Украине "Калиновский рынок". Работать будет только сектор с продуктами.
      • Запретили все массовые мероприятия, в которых принимает участие более 50 человек. Не коснется это заседаний областного и местного советов.
      • Тем лицам, которые находятся на обсервации, доставляют продукты, воду и лекарства.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов Пенсия Новости Украины
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