Чернівці в умовах посиленого карантину: самотнім доставлятимуть їжу і ліки

У Чернівецькій області першій в Україні ввели надсуворий карантин. Однак для того, щоб самотні люди не ризикували здоров'ям і не виходили по необхідне на вулицю, створили мобільні групи.

Саме малими спеціально сформованими групами для пенсіонерів привозитимуть їжу, засоби дезінфекції і ліки. Про це повідомили у Чернівецькій ОДА.

Раніше Зеленський закликав пенсіонерів сидіти вдома

Також розроблять план співпраці між сімейними лікарями, місцевими організаціями соціальних послуг та волонтерами. Усе, аби літні люди не наражали себе на небезпеку та не виходили на вулицю.

Важливо! Смертність від коронавірусу серед літніх людей справді вища і сягає 15%. Тобто кожна четверта людина, старша за 80 років, не зможе здолати вірус. Особливо ця засторога стосується людей, які мають хронічні захворювання.

Карантин у Чернівцях: коротко

Обмеження в Чернівецькій області ввели найраніше в Україні : від 4 березня, коли було встановлено інфікування коронавірусом

: від 4 березня, коли було встановлено інфікування коронавірусом Навчання припинили до 3 квітня: закрили виші, школи і садочки.

до 3 квітня: закрили виші, школи і садочки. Скасували сеанси кіно, вистави у театрах .

. Закрили усі спортивні клуби, лазні, басейни .

. Закрили всі базари , включно з найбільшим у Західній Україні "Калинівським ринком". Працюватиме лише сектор із продуктами.

, включно з найбільшим у Західній Україні "Калинівським ринком". Працюватиме лише сектор із продуктами. Заборонили всі масові заходи , у яких бере участь понад 50 осіб. Не стосуватиметься це засідань обласної та місцевої ради.

, у яких бере участь понад 50 осіб. Не стосуватиметься це засідань обласної та місцевої ради. Тим особам, які перебувають на обсервації, доставляють продукти , воду і ліки.



Яка смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

