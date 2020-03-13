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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Зеленський закликав пенсіонерів сидіти вдома

      -
      Зеленський закликав пенсіонерыв сидіти вдома / GettyImages

      Президент записав звернення до українців через введення загальнонаціонального карантину. Він порадив дотримуватися ефективної поради не виходити без зайвої потреби на вулицю.

      Президент навів, як приклад, успішної боротьби із коронавірусом, Китай. Там, завдяки ізоляції людей, заявив Зеленський, вдалося сприяти нижчого поширення вірусу. Тому наразі він там іде наспад

      Тут зібрано головне Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу

      Особливо засторога не виходити без потреби з дому стосується людей із хронічними захворюваннями. Як зазначив президент, вони підпадають під найбільший ризик.

      Важливо! Смертність від коронавірусу серед літніх людей справді вища і сягає 15%. Тобто кожна четверта людина, старша за 80 років, не зможе здолати вірус. Особливо ця засторога стосується людей, які мають хронічні захворювання.

      Дивіться звернення Зеленського до українців через коронавірус

      Головне про коронавірус
      Головне про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Зеленський розглядає введення надзвичайного стану в Україні, – Гончаренко
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Пенсія Володимир Зеленський
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