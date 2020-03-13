Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу: головні тези

Президент України Володимир Зеленський 13 березня звернувся до українського народу через поширення коронавірусу в Україні. Глава держави наголосив, що влада впроваджує обмежувальні заходи, аби зупинити поширення хвороби.

Сьогодні під головуванням Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому обговорили заходи з протидії поширенню коронавірусу.

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Про закриття кордону для іноземців

Зеленський зауважив, що Україна закриє кордон для іноземців. Також закриють прикордонні пункти пропуски для пасажирського сполучення. З 16 березня іноземці не зможуть потрапити на територію України ані літаком, ані потягом, ані автомобілем.

Виключенням є іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.

Президент наголосив, що вантажні пункти пропуску, авіа, залізничні та морські сполучення продовжать працювати.

Екіпаж суден, літаків, вантажних автомобілів можуть заїжджати в Україну та піддаються медичній перевірці експрес-тестами,

– додав Зеленський.

Про українців, які перебувають за кордоном

Зеленський пояснив, що ті українці, які вилетіли з України чартерними рейсами у туристичну подорож, точно повернуться додому згідно з розкладом. Щодо інших громадян України – через 3 доби регулярне авіасполучення закриють. Президент закликав за цей час повернутися українців додому.

Ті, хто з об'єктивних причин не встигне повернутися в Україну, повинен звернутися в консульство. Таких українців повертатимуть додому нерегулярними рейсами,

– додав Зеленський.

Також він зазначив, що цими вихідними Україна поверне своїх громадян, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.

Що відомо про українців, які застрягли на італійсько-словенському кордоні

У ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. На батьківщину хотіли повернутися понад 100 наших громадян.

Водій автобуса розповів, що прикордонники їх зупинили, перевірили документи, виміряли температуру (її у пасажирів не було) і без жодних пояснень заявили, що Словенія закрита, тому потрібно повертатись назад в Італію.

Наразі люди перебувають на кордоні між Італією та Словенією і категорично відмовляються повертатись назад.

Найімовірніше, в Україну їх привезуть 14 – 15 березня.

Про готовність України до епідемії

Президент сказав, що найближчим часом інфекційні медичні заклади у кожному регіоні Україні будуть повністю забезпечені експрес-тестами для виявлення коронавірусу.

Кабмін вже виділив 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту, незабаром Інституту молекулярної біології і генетики НАН виготовить 200 тисяч експрес-тестів,

– зазначив президент.

Він підкреслив, що маски, дезінфектори будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною.

Зверніть увагу Україна веде переговори з міжнародними партнерами про гуманітарну допомогу, – Зеленський

Також Зеленський закликав залишатися вдома людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Він наголосив, що найефективніший спосіб боротьби – це бути вдома.

Я також хочу подякувати кожному українському лікарю за щоденну самовіддану роботу. Так само, як наші військові на передовій – ви захищаєте життя мільйонів українців,

– резюмував Зеленський.

Він заявив, що доручив органам місцевого самоврядування та місцевої влади запровадити додаткове матеріальне заохочення медичних працівників, які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів.



Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Про карантинні заходи у країні

"Хочу відповісти окремим політикам. Якби ми боялись думки суспільства, мітингів – ми б не відкривали вулицю Банкову. Тимчасова заборона масових заходів – це не посягання на конституційне право на протест. Це турбота про здоров'я українців. Нехай ситуація стабілізується, захворюваність в цілому піде на спад – тоді будемо мітингувати собі на здоров'я", – пояснив Зеленський.

Також він закликав керівників підприємств по можливості дозволити своїм працівникам працювати вдома, дистанційно.

Про паніку через коронавірус

Зеленський додав, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Потрібні критичне мислення, холодна голова та заходи гігієни. Серед іншого потрібна й інформаційна гігієна.

Не ведіться, будь ласка, на провокації інтернет-аферистів, які за гроші хочуть посіяти паніку серед нас, серед українців. Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип,

– сказав президент.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Що відомо про коронавірус в Україні

Станом на 13 березня в Україні підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва . Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.

Український кордон закрили для іноземців на 14 днів . Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де небезпечна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

. Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де небезпечна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію. У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.

З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.

Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.



Як захиститись від коронавірусу: поради / Інфографіка 24 Каналу