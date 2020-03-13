Україна веде переговори з міжнародними партнерами про гуманітарну допомогу, – Зеленський

Президент України виступив з офіційним зверненням до українців. Він наголосив, що наразі проводяться переговори з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги серед іншого медичного обладнання.

Володимир Зеленський повідомив, що митниці України доручено здійснювати оформлення таких вантажів швидко, не більше, ніж за один день.

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Крім цього, Державною службою контролю за якістю харчових продуктів буде посилено контроль за системою водопостачання та водовідведення.

Національний банк України погодився мою ініціативу та розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та населення України,

– повідомив президент.

Коронавірус в Україні: останні новини

Станом на 13 березня в Україні підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва . Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.

Український кордон закрили для іноземців на 14 днів . Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

. Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію. У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.

З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.

зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо. Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.

Звернення Володимира Зеленського: відео