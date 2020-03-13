Украина ведет переговоры с международными партнерами о гуманитарной помощи, – Зеленский

Президент Украины выступил с официальным обращением к украинцам. Он отметил, что сейчас проводятся переговоры с международными партнерами о предоставлении гуманитарной помощи среди прочего медицинского оборудования.

Владимир Зеленский сообщил, что таможни Украины поручено осуществлять оформление таких грузов быстро, не более, чем за один день.

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Кроме этого, Государственной службой контроля за качеством пищевых продуктов будет усилен контроль за системой водоснабжения и водоотведения.

Национальный банк Украины согласился с моей инициативой, разработать программу мероприятий по кредитной поддержки бизнеса и населения Украины,

– сообщил президент.

Коронавирус в Украине: последние новости

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждено 3 случая заражения коронавирусом. Уже умерла первая жертва . Пациентку из Радомышля Житомирской области, у которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

. Пациентку из Радомышля Житомирской области, у которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В ведомстве добавили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала. Умершая женщина находилась в группе риска. Как известно, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом Covid-19 с летальным исходом.

Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы. В Радомышле Житомирской объявлено чрезвычайное положение.

Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней . Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с коронавирусом, отправлять на обсервацию.

. Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с коронавирусом, отправлять на обсервацию. В Черновцах, где находятся двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин: обучение отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.

С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой обучение в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.

с отменой обучение в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное. Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.

Обращение Владимира Зеленского: видео