Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта обратился к украинскому народу из-за распространения коронавируса в Украине. Глава государства подчеркнул, что власть внедряет ограничительные меры, чтобы остановить распространение болезни.
Сегодня под председательством Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудили меры по противодействию распространения коронавируса.
Актуально Обращение Зеленского к украинцам из-за вспышки коронавируса: видео
О закрытии границы для иностранцев
Зеленский отметил, что Украина закроет границу для иностранцев. Также закроют пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. С 16 марта иностранцы не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем.
Исключением являются иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине.
Президент подчеркнул, что грузовые пункты пропуска, авиа, железнодорожные и морские сообщения продолжат работать.
Экипаж судов, самолетов, грузовых автомобилей могут заезжать в Украину и будут подвергаться медицинской проверке экспресс-тестами,
– добавил Зеленский.
Об украинцах, находящихся за рубежом
Зеленский объяснил, что те украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернутся домой по расписанию. Что касается других граждан Украины – через 3 суток регулярное авиасообщение закроют. Президент призвал за это время вернуться украинцам домой.
Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должен обратиться в консульство. Таких украинцев возвращать домой будут нерегулярными рейсами,
– добавил Зеленский.
Также он отметил, что в эти выходные Украина вернет своих граждан, застрявших на границе Италии и Словении.
Что известно об украинцах, которые застряли на итальянско-словенской границе
- В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. На родину хотели вернуться более 100 наших граждан.
- Водитель автобуса рассказал, что пограничники их остановили, проверили документы, измерили температуру (ее у пассажиров не было) и без всяких объяснений заявили, что Словения закрыта, поэтому нужно возвращаться в Италию.
- Сейчас люди находятся на границе между Италией и Словенией и категорически отказываются возвращаться обратно.
- Скорее всего, в Украине их привезут 14-15 марта.
О готовности Украины к эпидемии
Президент сказал, что в ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса.
Кабмин уже выделил 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты, вскоре Института молекулярной биологии и генетики НАН изготовит 200 тысяч экспресс-тестов,
– отметил президент.
Он подчеркнул, что маски, дезинфекторы будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене.
Обращение Зеленского к украинцам: видео
Что известно о коронавирусе в Украине
- По состоянию на 13 марта в Украине подтверждено 3 случая заражения коронавирусом. Уже умерла первая жертва. Пациентку с Радомышля Житомирской области, в которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- В ведомстве добавили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала. Умершая женщина находилась в группе риска. Как известно, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом Covid-19 с летальным исходом.
- Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы. В Радомышле Житомирской области объявлено чрезвычайное положение.
- Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней. Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.
- В Черновцах, где находится двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин: учебу отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.
- С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой учебы в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.
- Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.
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