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      Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы

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      Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта обратился к украинскому народу из-за распространения коронавируса в Украине. Глава государства подчеркнул, что власть внедряет ограничительные меры, чтобы остановить распространение болезни.

      Сегодня под председательством Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудили меры по противодействию распространения коронавируса.

      Актуально Обращение Зеленского к украинцам из-за вспышки коронавируса: видео

      О закрытии границы для иностранцев

      Зеленский отметил, что Украина закроет границу для иностранцев. Также закроют пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. С 16 марта иностранцы не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем.

      Исключением являются иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине.

      Президент подчеркнул, что грузовые пункты пропуска, авиа, железнодорожные и морские сообщения продолжат работать.

      Экипаж судов, самолетов, грузовых автомобилей могут заезжать в Украину и будут подвергаться медицинской проверке экспресс-тестами,
      – добавил Зеленский.

      Об украинцах, находящихся за рубежом

      Зеленский объяснил, что те украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернутся домой по расписанию. Что касается других граждан Украины – через 3 суток регулярное авиасообщение закроют. Президент призвал за это время вернуться украинцам домой.

      Те, кто по объективным причинам не успеет вернуться в Украину, должен обратиться в консульство. Таких украинцев возвращать домой будут нерегулярными рейсами,
      – добавил Зеленский.

      Также он отметил, что в эти выходные Украина вернет своих граждан, застрявших на границе Италии и Словении.

      Что известно об украинцах, которые застряли на итальянско-словенской границе

      • В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. На родину хотели вернуться более 100 наших граждан.
      • Водитель автобуса рассказал, что пограничники их остановили, проверили документы, измерили температуру (ее у пассажиров не было) и без всяких объяснений заявили, что Словения закрыта, поэтому нужно возвращаться в Италию.
      • Сейчас люди находятся на границе между Италией и Словенией и категорически отказываются возвращаться обратно.
      • Скорее всего, в Украине их привезут 14-15 марта.

      О готовности Украины к эпидемии

      Президент сказал, что в ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса.

      Кабмин уже выделил 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты, вскоре Института молекулярной биологии и генетики НАН изготовит 200 тысяч экспресс-тестов,
      – отметил президент.

      Он подчеркнул, что маски, дезинфекторы будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене.

      Обращение Зеленского к украинцам: видео

      Что известно о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 13 марта в Украине подтверждено 3 случая заражения коронавирусом. Уже умерла первая жертва. Пациентку с Радомышля Житомирской области, в которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
      • В ведомстве добавили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала. Умершая женщина находилась в группе риска. Как известно, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом Covid-19 с летальным исходом.
      • Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы. В Радомышле Житомирской области объявлено чрезвычайное положение.
      • Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней. Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.
      • В Черновцах, где находится двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин: учебу отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.
      • С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой учебы в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.
      • Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.


      Как защититься от коронавируса: советы / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Офіс Президента
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