Гречка, сіль і сірники не рятують від коронавірусу: Зеленський закликав не панікувати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, аби уберегтися від коронавірусу, потрібні критичне мислення, холодна голова і заходи гігієни. Зокрема, він наголосив на необхідності інформаційної гігієни.

Українцям не варто вестися на провокації інтернет-аферистів, які хочуть просто посіяти паніку, заявив Володимир Зеленський під час свого звернення.

Важливо Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу: головні тези

Окремо він закликав людей не сіяти паніки через карантин. Мовляв, гречка, сіль і сірники не допоможуть врятуватися від коронавірусу.

Вірус паніки гірший, ніж коронавірус. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грипи. Ми сильні і у нас все буде добре,

– запевнив президент.

Резюмуючи, він побажав усім температури тіла лише на рівні 36,6 градуса. "Будьте здорові, дорогі українці", – підкреслив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського через коронавірус: коротко

Закриття кордонів :

президент заявив, що через три доби Україна закриє усі кордони. Відтак він закликав громадян за цей час повернутися;

: президент заявив, що через три доби Україна закриє усі кордони. Відтак він закликав громадян за цей час повернутися; Фінансова підтримка від держави :

держава вже виділила 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту. Крім того, ще планують виділити 500 мільйонів гривень на апарати штучного дихання;

: держава вже виділила 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту. Крім того, ще планують виділити 500 мільйонів гривень на апарати штучного дихання; Про українських медиків:

президент порівняв медиків з військовими, які захищають Україну на Донбасі. Мовляв, ті нині теж перебувають на передовій боротьби з епідемією.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео