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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Гречка, сіль і сірники не рятують від коронавірусу: Зеленський закликав не панікувати

      - Читать новость на русском
      Зеленський виступив зі зверненням до українців через епідемію коронавірусу / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, аби уберегтися від коронавірусу, потрібні критичне мислення, холодна голова і заходи гігієни. Зокрема, він наголосив на необхідності інформаційної гігієни.

      Українцям не варто вестися на провокації інтернет-аферистів, які хочуть просто посіяти паніку, заявив Володимир Зеленський під час свого звернення.

      Важливо Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу: головні тези

      Окремо він закликав людей не сіяти паніки через карантин. Мовляв, гречка, сіль і сірники не допоможуть врятуватися від коронавірусу.

      Вірус паніки гірший, ніж коронавірус. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грипи. Ми сильні і у нас все буде добре,
      – запевнив президент.

      Резюмуючи, він побажав усім температури тіла лише на рівні 36,6 градуса. "Будьте здорові, дорогі українці", – підкреслив Володимир Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського через коронавірус: коротко

      • Закриття кордонів:
        президент заявив, що через три доби Україна закриє усі кордони. Відтак він закликав громадян за цей час повернутися;
      • Фінансова підтримка від держави:
        держава вже виділила 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту. Крім того, ще планують виділити 500 мільйонів гривень на апарати штучного дихання;
      • Про українських медиків:
        президент порівняв медиків з військовими, які захищають Україну на Донбасі. Мовляв, ті нині теж перебувають на передовій боротьби з епідемією.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Президент України
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