Звернення Зеленського до українців через спалах коронавірусу: відео

Президент України Володимир Зеленський 13 березня вирішив звернутися до українського народу. Він виступив зі зверненням, у якому оголосив надзвичайні заходи з протидії коронавірусу, затверджені на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Глава держави стурбований ситуацією із поширенням коронавірусу в Україні.

Важливо Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу: головні тези

Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре!,

– наголосив Зеленський.

Звернення Зеленського до українців: відео

Зеленський оголосив про закриття кордонів для іноземців. За його словами, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем. Виняток становлять іноземці, які мають право на постійне, або тимчасове проживання в Україні, представники офіційних делегацій і дипломатичних місій.

Він додав, що вантажні пункти пропуску продовжать працювати.

Водночас, 17 березня Україна закриє регулярне авіасполучення. Зеленський закликав українців повернутися до цього часу додому. Ті, хто з об'єктивних причин не встигнуть цього зробити, повинні звернутися у консульство. Їх повернуть додому окремими нерегулярними рейсами.

Усіх українців, які повернуться додому перевірять. У разі виявлення медичних ознак захворювання, їх спрямують на обсервацію.

Також, за словами глави держави, Україна простимулює запуск виробництва засобів індивідуального захисту.

Коронавірус в Україні: останні новини

Станом на 13 березня в Україні підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва . Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.

Український кордон закрили для іноземців на 14 днів . Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

. Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію. У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.

З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.

зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо. Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.



Дані про смертність від Covid-19 / Інфографіка 24 Каналу