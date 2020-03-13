Обращение Зеленского к украинцам из-за вспышки коронавируса: видео

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта решил обратиться к украинскому народу. Он выступил с обращением, в котором объявил чрезвычайные меры по противодействию коронавирусу, утвержденные на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Глава государства обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Украине.

Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы

Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не преодолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо!

– отметил Зеленский.

Обращение Зеленского к украинцам: видео

Зеленский объявил о закрытии границ для иностранцев. По его словам, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем. Исключение составляют иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, представители официальных делегаций и дипломатических миссий.

Он добавил, что грузовые пункты пропуска продолжат работать.

В то же время, 17 марта Украина закроет регулярное авиасообщение. Зеленский призвал украинцев вернуться до этого времени домой. Те, кто по объективным причинам не успеют этого сделать, должны обратиться в консульство. Их вернут домой отдельными нерегулярными рейсами.

Всех украинцев, которые вернутся домой, проверят. В случае выявления медицинских признаков заболевания, их направят на обсервацию.

Также, по словам главы государства, Украина простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.

Коронавирус в Украине: последние новости

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждено 3 случая заражения коронавирусом. Уже умерла первая жертва. Пациентку с Радомышля Житомирской области, у которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Пациентку с Радомышля Житомирской области, у которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В ведомстве добавили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала. Погибшая женщина находилась в группе риска. Как известно, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом Covid-19 с летальным исходом.

Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы. В Радомышле Житомирской объявлено чрезвычайное положение.

Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней. Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.

Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом, будут отправлять на обсервацию. В Черновцах, где находится двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин: обучение отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.

С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой обучения в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.

с отменой обучения в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное. Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.



Данные о смертности от Covid-19 / Инфографика 24 канала