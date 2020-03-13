22:34
13 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров винайшов вакцину від коронавірусу. Універсальна відмазка Путіна
      Вєсті Кремля
      20:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Льовочкін носить валянки. Страх Зеленського
      Вєсті.UA
      20:03, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Коронавірус в Україні: Зеленський обіцяє заохочувати лікарів матеріально

      -
      Володимир зеленський звернувся до українців / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський подякував кожному українському лікарю за щоденну самовіддану роботу. Він додав, що так само, як військові на передовій, лікарі захищають життя мільйонів українців.

      Глава держави 13 березня виступив зі зверненням до українського народу. Він оголосив про надзвичайні заходи з протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, на кордоні ввели жорсткі обмеження, а МОЗ пропонує законопроєкт про боротьбу з коронавірусом.

      Актуально Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу: головні тези

      Також президент заявив, що планують підтримувати лікарів не лише словами, а й матеріально.

      Ми доручили органам місцевого самоврядування та місцевої влади запровадити додаткове матеріальне заохочення медичних працівників, які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів,
      – наголосив Зеленський.

      Що відомо про коронавірус в Україні

      • Станом на 13 березня в Україні підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
      • У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.
      • Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказали вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.
      • Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
      • У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.
      • Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.

      Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 канал
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Картинка 24 каналу

      Звернення Зеленського до українців: відео

       

      У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, яку відвідувала померла українка
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Володимир Зеленський Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:20 "Зірковий" коронавірус: хто з відомих персон захворів
      сьогодні , 22:00 Держінспекція проти коронавірусу, або Утилізаторам час до бою
      12 березня , 12:44 Чим зайнятися разом з дитиною під час карантину
      Михайло Года
      12 березня , 16:30 Тест-драйв Nissan Navara: пікап, якому не страшне бездоріжжя
      6 березня , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук