Коронавірус в Україні: Зеленський обіцяє заохочувати лікарів матеріально

Президент України Володимир Зеленський подякував кожному українському лікарю за щоденну самовіддану роботу. Він додав, що так само, як військові на передовій, лікарі захищають життя мільйонів українців.

Глава держави 13 березня виступив зі зверненням до українського народу. Він оголосив про надзвичайні заходи з протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, на кордоні ввели жорсткі обмеження, а МОЗ пропонує законопроєкт про боротьбу з коронавірусом.

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Також президент заявив, що планують підтримувати лікарів не лише словами, а й матеріально.

Ми доручили органам місцевого самоврядування та місцевої влади запровадити додаткове матеріальне заохочення медичних працівників, які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів,

– наголосив Зеленський.

Що відомо про коронавірус в Україні

Станом на 13 березня в Україні підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказали вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.

Окрім того, місцевим правоохоронцям наказали вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан. Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.

З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.

Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Картинка 24 каналу

Звернення Зеленського до українців: відео