Медработников будут поощрять материально, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта выступил с обращением к украинскому народу. Он объявил о чрезвычайных мерах по противодействию распространению коронавируса. В частности, на границе ввели жесткие ограничения, а Минздрав предлагает законопроект о борьбе с коронавирусом.

Глава государства поблагодарил каждого украинского врача за ежедневную самоотверженную работу. Он добавил, что так же, как военные на передовой, врачи защищают жизни миллионов украинцев.

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Также президент заявил, что планируют поддерживать врачей не только словами, но и материально.

Мы поручили органам местного самоуправления и местной власти ввести дополнительное материальное поощрение медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям,

– отметил Зеленский.

Обращение Зеленского в украинцам: видео

Что известно о коронавирусе в Украине

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждено 3 случая заражения коронавирусом. Уже умерла первая жертва . Пациентку из Радомышля Житомирской области, у которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

. Пациентку из Радомышля Житомирской области, у которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В ведомстве добавили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала. Умершая женщина находилась в группе риска. Как известно, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом Covid-19 с летальным исходом.

Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы. В Радомышле Житомирской объявлено чрезвычайное положение.

Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней . Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с коронавирусом, отправлять на обсервацию.

. Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с коронавирусом, отправлять на обсервацию. В Черновцах, где находятся двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин: обучение отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.

С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой обучение в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.

Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.

Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала