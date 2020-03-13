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      Медработников будут поощрять материально, – Зеленский

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      Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта выступил с обращением к украинскому народу. Он объявил о чрезвычайных мерах по противодействию распространению коронавируса. В частности, на границе ввели жесткие ограничения, а Минздрав предлагает законопроект о борьбе с коронавирусом.

      Глава государства поблагодарил каждого украинского врача за ежедневную самоотверженную работу. Он добавил, что так же, как военные на передовой, врачи защищают жизни миллионов украинцев.

      Актуально Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы

      Также президент заявил, что планируют поддерживать врачей не только словами, но и материально.

      Мы поручили органам местного самоуправления и местной власти ввести дополнительное материальное поощрение медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям,
      – отметил Зеленский.

      Обращение Зеленского в украинцам: видео

       

      Что известно о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 13 марта в Украине подтверждено 3 случая заражения коронавирусом. Уже умерла первая жертва. Пациентку из Радомышля Житомирской области, у которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
      • В ведомстве добавили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала. Умершая женщина находилась в группе риска. Как известно, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом Covid-19 с летальным исходом.
      • Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы. В Радомышле Житомирской объявлено чрезвычайное положение.
      • Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней. Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с коронавирусом, отправлять на обсервацию.
      • В Черновцах, где находятся двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин: обучение отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.
      • С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой обучение в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.
      • Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.

      Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 каналПростые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      В Радомышле заболели прихожане церкви, которую посещала умершая украинка
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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Здоровье Коронавирус в Украине
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