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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Зеленский призвал пенсионеров сидеть дома

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      Президент записал обращение к украинцам из-за введения общенационального карантина. Он посоветовал придерживаться эффективного совета не выходить без лишней надобности на улицу.

      Президент привел в качестве примера успешной борьбы с коронавирусом, Китай. Там, благодаря изоляции людей, заявил Зеленский, удалось способствовать более низкому распространению вируса. Поэтому сейчас он там идет на спад.

      Здесь собрано главное Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса

      Особенно предостережение не выходить без надобности из дома касается людей с хроническими заболеваниями. Как отметил президент, они подпадают под наибольший риск.

      Важно! Смертность от коронавируса среди пожилых людей действительно выше и достигает 15%. То есть каждый четвертый человек, старше 80 лет, не сможет побороть вирус. Особенно это предостережение касается людей с хроническими заболеваниями.

      Смотрите обращение Зеленского к украинцам относительно коронавируса

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Пенсия Владимир Зеленский
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