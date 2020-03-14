Зеленский призвал пенсионеров сидеть дома

Президент записал обращение к украинцам из-за введения общенационального карантина. Он посоветовал придерживаться эффективного совета не выходить без лишней надобности на улицу.

Президент привел в качестве примера успешной борьбы с коронавирусом, Китай. Там, благодаря изоляции людей, заявил Зеленский, удалось способствовать более низкому распространению вируса. Поэтому сейчас он там идет на спад.

Здесь собрано главное Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса

Особенно предостережение не выходить без надобности из дома касается людей с хроническими заболеваниями. Как отметил президент, они подпадают под наибольший риск.

Важно! Смертность от коронавируса среди пожилых людей действительно выше и достигает 15%. То есть каждый четвертый человек, старше 80 лет, не сможет побороть вирус. Особенно это предостережение касается людей с хроническими заболеваниями.

Смотрите обращение Зеленского к украинцам относительно коронавируса



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