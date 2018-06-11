Черновицкая область – это "Румыния": СБУ разоблачила действия сепаратистской организации
Сотрудники СБУ проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, представители которой напечатали и распространяли карты с Черновицкой областью в составе "Великой Румынии".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данному факту было открыто уголовное производство. В рамках расследования СБУ проверяет данные о представителях организации, которые во время публичного мероприятия в Черновцах демонстрировали картографические изображения территории области в составе "Великой Румынии".
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Спецслужащие выяснили, что напечатанные карты изготовлены для пропаганды празднования на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии".
Кроме скандальных карт, участники общественной организации распространяли литературу с призывами к восстановлению "исторической справедливости" через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возврат" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав Румынского государства.