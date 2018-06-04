СБУ разоблачила попытку пророссийского террориста завербовать гражданина Украины

Пророссийская террористическая организация "ЛНР" пыталась завербовать гражданина Украины. Сделать это ей помешала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает прусс-служба ведомства.

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В конце августа прошлого года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Станично-Луганского района во время попытки попасть на временно оккупированную территорию в собственных делах. Злоумышленники обвинили мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для получения нужных показаний террористы жестоко пытали украинского пленника,

– говорится в сообщении.

Позже, в начале мая после полученных ранений в результате пыток парень согласился сотрудничать с террористической организацией написав расписку. После этого его доставили к линии разграничения.

Оперативники спецслужбы "встретили" мужчину, когда тот прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Житель Луганщины предоставил сотрудникам СБУ показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач, ни одну из которых он не успел и не планировал выполнять,

– отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что житель Луганской области добровольно заявил правоохранителям о своей причастности к террористической организации и о полученных им заданиях, он будет освобожден от уголовной ответственности.

Смотрите видео: На Луганщине СБУ выявили попытку вербовки террористами гражданина Украины

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух граждан Российской Федерации на попытке сбора в интересах России информации о системе подземных коммуникаций объектов критической инфраструктуры Украины.