13:49
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 15°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

СБУ разоблачила попытку пророссийского террориста завербовать гражданина Украины

45 Читати новину українською
СБУ разоблачила попытку пророссийского террориста завербовать гражданина Украины
/ glavcom.ua

Пророссийская террористическая организация "ЛНР" пыталась завербовать гражданина Украины. Сделать это ей помешала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает прусс-служба ведомства.

Читайте также: СБУ задержала торговцев самодельной взрывчаткой

В конце августа прошлого года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Станично-Луганского района во время попытки попасть на временно оккупированную территорию в собственных делах. Злоумышленники обвинили мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для получения нужных показаний террористы жестоко пытали украинского пленника,
– говорится в сообщении.

Позже, в начале мая после полученных ранений в результате пыток парень согласился сотрудничать с террористической организацией написав расписку. После этого его доставили к линии разграничения.

Оперативники спецслужбы "встретили" мужчину, когда тот прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Житель Луганщины предоставил сотрудникам СБУ показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач, ни одну из которых он не успел и не планировал выполнять,
– отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что житель Луганской области добровольно заявил правоохранителям о своей причастности к террористической организации и о полученных им заданиях, он будет освобожден от уголовной ответственности.

Смотрите видео: На Луганщине СБУ выявили попытку вербовки террористами гражданина Украины

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух граждан Российской Федерации на попытке сбора в интересах России информации о системе подземных коммуникаций объектов критической инфраструктуры Украины.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска СБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Настала та эра, когда достоверной информации теперь вообще нет и проверить негде
сегодня, 12:02 Настала та эра, когда достоверной информации теперь вообще нет и проверить негде
Володимир Співаковський 419
В Луганске люди торгуют старьем, лишь бы выжить
сегодня, 08:40 В Луганске люди торгуют старьем, лишь бы выжить
Ольга Черненко 2024
3 июня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1162
Самые смешные мемы недели:
3 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "воскрешение" Бабченко и кот-бодибилдер
495
Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры,
3 июня, 19:30 Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры, "убийство" Бабченко
287
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук