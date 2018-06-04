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СБУ викрила спробу проросійських терористів завербувати громадянина України

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СБУ викрила спробу проросійських терористів завербувати громадянина України
/ glavcom.ua

Проросійська терористична організація "ЛНР" намагалася завербувати громадянина України. Зробити це їй завадила Служба безпеки України.

Про це повідомляє прус-служба відомства.

Читайте також: СБУ затримала торговців саморобною вибухівкою

Наприкінці серпня минулого року бойовики незаконних збройних формувань затримали мешканця Станично-Луганського району під час спроби потрапити на тимчасово окуповану територію у власних справах. Зловмисники звинуватили чоловіка у нібито підриві одного з пам’ятників у центрі Луганська. Для отримання потрібних показів терористи жорстоко катували українського бранця,
– йдеться у повідомленні.

Пізніше, на початку травня після отриманих поранень в результаті тортур хлопець погодився співпрацювати з терористичною організацією написавши розписку. Після цього його доставили до лінії розмежування.

Оперативники спецслужби "зустріли" чоловіка, коли той прибув на підконтрольну українській владі територію. Житель Луганщини надав співробітникам СБУ свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених перед ним завдань, жодне з яких він не встиг та не планував виконувати,
– зазначається у повідомленні.

Зважаючи на те, що житель Луганської області добровільно заявив правоохоронцям про свою причетність до терористичної організації та про отримані ним завдання, його буде звільнено від кримінальної відповідальності.

Дивіться відео: На Луганщині СБУ викрили спробу вербування терористами громадянина України

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили двох громадян Російської Федерації на спробі збору в інтересах Росії інформації про системи підземних комунікацій об’єктів критичної інфраструктури України.

Теги: Новини України СБУ Війна на Донбасі Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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