СБУ затримала торговців саморобною вибухівкою

Співробітники Служби безпеки України затримали в Житомирській області двох чоловіків, які займалися торгівлею саморобних вибухових пристроїв з тротилу.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

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У повідомленні йдеться про те, що правоохоронцям вдалося встановити причетність двох жителів районного центру до організації виготовлення вибухівки.

"Чоловіки організували кустарне виробництво прямо в помешканні одного з них. Матеріали необхідні для виготовлення вибухівки зловмисники отримували від знайомих, які їздили у приватних справах до району проведення Операції Об’єднаних Сил", – зазначають у СБУ.



Вага вибухівки становила 1 кілограм

Оперативники СБУ задокументували факт прямої реалізації вже готової вибухівки, що складалася з шести тротилових шашок загальною вагою понад 1 кілограм. Ціна готового вибухового пристрою становила 3 тисячі гривень.



Ціна кустарного вибухового пристрою складала 3 тисячі гривень

Під час проведених обшуків у помешканні чоловіків правоохоронці знайшли та вилучили ще одну тротилову шашку вагою 200 грамів, а також незареєстрований травматичний пістолет. Однак це не всі знахідки оперативників. Зокрема, в одному з підсобних приміщень, правоохоронці знайшли чотири з половиною тисячі пачок контрафактних цигарок та сто літрів спирту, що призначався для виготовлення фальсифікованого алкоголю.



Оперативники вилучили сто літрів спирту та 4,5 тисячі пачок цигарок

Продукція вилучена в процесі обшуку попередньо оцінюється в 110 тисяч гривень.

Затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності,

– зазначається у повідомленні.

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Служба безпеки України проводила операцію з викриття зловмисників разом зі слідчими поліції та керівництвом військової прокуратури.