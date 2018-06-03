СБУ задержала торговцев самодельной взрывчаткой

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомирской области двух мужчин, которые занимались торговлей самодельными взрывными устройствами из тротила.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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В сообщении говорится о том, что правоохранителям удалось установить причастность двух жителей районного центра к организации изготовления взрывчатки.

"Мужчины организовали кустарное производство прямо в доме одного из них. Материалы, необходимые для изготовления взрывчатки, злоумышленники получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения Операции Объединенных Сил", – отмечают в СБУ.

Вес взрывчатки составлял 1 килограмм

Оперативники СБУ задокументировали факт прямой реализации уже готовой взрывчатки, состоявшей из шести тротиловых шашек общим весом более 1 килограмм. Цена готового взрывного устройства составила 3 тысячи гривен.

Цена кустарного взрывного устройства составляла 3 тысячи гривен

Во время проведенных обысков в квартире мужчины правоохранители нашли и изъяли еще одну тротиловую шашку весом 200 граммов, а также незарегистрированный травматический пистолет. Однако это не все находки оперативников. В частности, в одном из подсобных помещений, правоохранители нашли четыре с половиной тысячи пачек контрафактных сигарет и сто литров спирта, предназначавшегося для изготовления фальсифицированного алкоголя.

Оперативники изъяли сто литров спирта и 4,5 тысячи пачек сигарет

Продукция, изъятая в процессе обыска, предварительно оценивается в 110 тысяч гривен.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос относительно избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности,

– отмечается в сообщении.

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Служба безопасности Украины проводила операцию по разоблачению злоумышленников вместе со следователями полиции и руководством военной прокуратуры.