СБУ задержала в Ивано-Франковске банду, которая занималась рэкетом

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковске организованное преступное формирование, которое занималось вымогательством денег у жителей региона.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

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В состав банды входили жители областного центра, которые уже имели криминальное прошлое. Они устраивали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. Если потерпевшие отказывались платить, участники банды пускали в ход физическую силу и начисляли "проценты".

Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства двадцати пяти тысяч долларов США от местного предпринимателя и шести тысяч американских долларов от жителя областного центра.

Двоих участников банды задержали в Тисменицком районе во время получения 130 тысяч гривен. Одновременно на одной из центральных улиц Ивано-Франковска задержали лидера группировки.

Правоохранителям удалось задокументировать факт получения бандитами 10 тысяч гривен. Сумма была первой частью "долга" предпринимателя.