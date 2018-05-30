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СБУ затримала в Івано-Франківську банду, що займалася рекетом

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Співробітники Служби безпеки України викрили в Івано-Франківську організоване злочинне формування, яке займалося вимаганням грошей у жителів регіону.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

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До складу банди входили жителі обласного центру, які вже мали кримінальне минуле. Вони влаштовували штучні конфліктні ситуації, після яких вимагали від потерпілих гроші за "вирішення" інциденту. Якщо ж потерпілі відмовлялися платити, учасники банди пускали в хід фізичну силу і нараховували "відсотки".

Оперативники спецслужби зафіксували факт вимагання двадцяти п’яти тисяч доларів США від місцевого підприємця та шести тисяч американських доларів від жителя обласного центру.

Двох учасників банди затримали в Тисменицькому районі під час отримання 130 тисяч гривень. Одночасно на одній з центральних вулиць Івано-Франківська було затримано лідера угруповання.

Правоохоронцям вдалося задокументувати факт отримання бандитами 10 тисяч гривень. Сума була першою частиною "боргу" підприємця.

 

Теги: Новини України Фотоновини СБУ Новини Івано-Франківська Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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