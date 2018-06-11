Чернівецька область – це "Румунія": СБУ викрила дії сепаратистської організації

Працівники СБУ проводять у Чернівцях слідчі дії в одній із громадських організацій, представники якої надрукували та поширювали карти з Чернівецькою областю у складі "Великої Румунії".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. У межах розслідування СБУ перевіряє дані щодо представників організації, які під час публічного заходу в Чернівцях демонстрували картографічні зображення території області у складі "Великої Румунії".

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Спецслужбовці з’ясували, що надруковані карти виготовлені для пропаганди святкування на території України 100-річчя створення "Великої Румунії".

Окрім скандальних карт, учасники громадської організації поширювали літературу із закликами до відновлення "історичної справедливості" через анулювання існуючих міжнародно-правових і міждержавних документів та "повернення" територій Північної Буковини, Північної Бессарабії та Південної Бессарабії до складу Румунської держави.