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Чернівецька область – це "Румунія": СБУ викрила дії сепаратистської організації

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Карта з Чернівецькою областю у складі "Великої Румунії"
Карта з Чернівецькою областю у складі "Великої Румунії" / СБУ

Працівники СБУ проводять у Чернівцях слідчі дії в одній із громадських організацій, представники якої надрукували та поширювали карти з Чернівецькою областю у складі "Великої Румунії".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. У межах розслідування СБУ перевіряє дані щодо представників організації, які під час публічного заходу в Чернівцях демонстрували картографічні зображення території області у складі "Великої Румунії".

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Спецслужбовці з’ясували, що надруковані карти виготовлені для пропаганди святкування на території України 100-річчя створення "Великої Румунії".

Окрім скандальних карт, учасники громадської організації поширювали літературу із закликами до відновлення "історичної справедливості" через анулювання існуючих міжнародно-правових і міждержавних документів та "повернення" територій Північної Буковини, Північної Бессарабії та Південної Бессарабії до складу Румунської держави.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини СБУ Румунія Розслідування
Джерело: 24 канал
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