С 1 июля в Черновицкой области ослабляют карантинные ограничения. Накануне регион впервые с начала эпидемии по всем критериям смог это себе позволить. Следовательно, для жителей области восстановят внутриобластное сообщение и откроют спортивные комплексы.

Соответствующее решение об ослаблении ограничений приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Накануне Буковина впервые за время пандемии соответствует критериям для ослабления карантина

Как ослабят карантин

Возобновят перевозки

В области восстановят пассажирское автобусное сообщение между районами. При этом в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Также будут проводить температурный скрининг.

Откроют спортивные залы

Условие для их работы – одновременное пребывание внутри не больше 10 человек. Также позволят индивидуальные и групповые тренировки (до 10 человек) на открытом воздухе.

Кроме того, с 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки.

Заработают заведения питания

Жители области смогут посещать заведения общественного питания внутри помещения. Однако условие будет такое же, как и для спортивных залов – максимум 10 человек внутри.

Какова ситуация с коронавирусом в области? По состоянию на 29 июня на Буковине подтвердили COVID-19 у 4 тысячи 745 человек. 183 больных, что является наибольшим количеством среди областей Украины, от коронавируса умерли. 1 тысяча 889 пациентов смогли выздороветь. За последние сутки обнаружили 59 новых случаев.

Почему карантин не ослабляли ранее

Ранее Черновицкая область не соответствовала требованиям из-за слишком высокого количества новых случаев коронавируса или заполненности инфекционных больниц. Накануне, 28 июня, показатель инцидентности на Буковине упал до 10,76% при норме менее 11%, а заполненность больниц – до 45,41% при норме 50%.

Таким образом область впервые соответствовала условной норме по всем трем показателям.

Карантин в Черновицкой области ослабили 11 и 22 мая во время первого и второго этапа послаблений на всей территории страны. С тех пор в области разрешили работу салонов красоты, летних террас, непродовольственных магазинов, открыли парки.

Все последующие послабления, которые применяли по механизму адаптивного карантина, в Черновицкой области не проводили.



Как могут усилить карантин / Инфографика 24 канала