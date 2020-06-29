З 1 липня у Чернівецькій області послаблюють карантинні обмеження. Напередодні регіон вперше від початку епедемії за усіма критеріями зміг це собі дозволити. Відтак, для мешканців області відновлять внутрішньообласне сполучення і відкриють спортивні комплекси.

Відповідне рішення про послаблення обмежень ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької облдержадміністрації.

Напередодні Буковина вперше за час пандемії відповідає критеріям для послаблення карантину

Як послаблять карантин

Відновлять перевезення

В області відновлять пасажирське автобусне сполучення між районами. При цьому у транспорті мають бути заповнені лише сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також проводитимуть температурний скринінг.

Відкриють спортивні зали

Умова для їхньої роботи – одночасне перебування всередині не більше 10 осіб. Також дозволять індивідуальні і групові тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.

Окрім того, з 1 липня відкриються стадіони та спортивні майданчики.

Запрацюють заклади харчування

Мешканці області зможуть відвідувати заклади громадського харчування всередині приміщення. Однак умова буде такою ж, як і для спортивних залів – максимум 10 осіб всередині.

Яка ситуація з коронавірусом в області? Станом на 29 червня на Буковині підтвердили COVID-19 у 4 тисяч 745 людей. 183 хворих, що є найбільшою кількості серед областей України, від коронавірусу померли. 1 тисяча 889 пацієнтів змогли одужати. За останню добу виявили 59 нових випадків.

Чому карантин не послаблювали раніше

Раніше Чернівецька область не відповідала вимогам через занадто високу кількість нових випадків коронавірусу або заповненість інфекційних лікарень. Напередодні, 28 червня, показник інцидентності на Буковині впав до 10,76% при нормі менш як 11%, а заповненість лікарень – до 45,41% при нормі 50%.

Таким чином область вперше відповідала умовній нормі за усіма трьома показниками.

Карантин у Чернівецькій області послабили 11 і 22 травня під час першого і другого етапу послаблень на всій території країни. Відтоді в області дозволили роботу салонів краси, літніх терас, непродовольчих магазинів, відкрили парки.

Усі пізніші послаблення, які застосовували за механізмом адаптивного карантину, в Чернівецькій області не проводили.



Як можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу