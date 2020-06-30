В Черновицкой области 29 июня произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера. Землетрясения такой мощности очень слабые, а люди их обычно не чувствуют.

Землетрясение случилось в 11:41 утра 29 июня, сообщает Главный центр спецконтроля Государственного космического агентства Украины. Важно Закарпатье страдает от землетрясений: зафиксированно сразу два подземных толчка Подземные толчки произошли на западе Черновицкой области, где она граничит с Винницкой областью и Республикой Молдова. Эпицентром землетрясения стал город Новоднестровск Сокирянского района Черновицкой области. Местные жители подземных толчков не ощутили. Эпицентр землетрясения: карта