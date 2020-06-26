На Закарпатье 25 июня произошли сразу два землетрясения. Подземные толчки ощутили жители в Тячевском и Иршавском районах Закарпатской области.

Магнитуда землетрясений составила 1,1 и 2,3 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный центр специального контроля на Закарпатье.

Важно В Мексике зафиксировали мощное землетрясение, много жертв и пострадавших: видео

Источники землетрясений были расположены на глубине примерно 5 километров и не несли никакой угрозы. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

На Закарпатье зарегистрировали два землетрясения: карта

Землетрясения в Украине в 2020 году

В ночь на 28 апреля вблизи Ужгорода произошло землетрясение. Оно было незначительным, но его можно было почувствовать. Два толчка произошли в 01:07 часов 28 апреля. Первый был магнитудой в 3,2, второй – в 2,8.

В городе Долина, на Ивано-Франковщине, утром 1 июня произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили в городе и окрестных селах. Сила землетрясения равнялась 3,2 балла.

Второе землетрясение на Прикарпатье зафиксировали более чем через 12 часов – вечером в 21:05. Эти толчки были несколько слабее и достигали по шкале Рихтера 2,7 балла.

Актуально Как действовать во время землетрясения: пошаговая инструкция



Как действовать во время землетрясения в помещении / Инфографика 24 канала