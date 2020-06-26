На Закарпатті 25 червня відбулися одразу два землетруси. Підземні поштовхи відчули мешканці у Тячівському та Іршавському районах Закарпатської області.

Магнітуда землетрусів становила 1,1 та 2,3 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю на Закарпатті.

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Джерела землетрусів були розташовані на глибині приблизно 5 кілометрів та не несли ніякої загрози. За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

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У ніч на 28 квітня поблизу Ужгорода стався землетрус. Він був незначний, але його можна було відчути. Два поштовхи сталися о 01:07 годині 28 квітня. Перший був магнітудою в 3,2, другий – у 2,8.

У місті Долина, що на Івано-Франківщині, вранці 1 червня стався землетрус. Підземні поштовхи відчули у місті та навколишніх селах. Сила землетрусу дорівнювала 3,2 бала.

Другий землетрус на Прикарпатті зафіксували через понад 12 годин – ввечері о 21: 05. Ці поштовхи були дещо слабшими та сягали за шкалою Ріхтера 2,7 бала.

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