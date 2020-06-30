У Чернівецькій області 29 червня трапився землетрус магнітудою 2,4 бали за шкалою Ріхтера. Землетруси такою потужністю дуже слабкі, а люди їх зазвичай не відчувають.

Землетрус трапився об 11:41 ранку 29 червня, повідомляє Головний центр спецконтролю Державного космічного агентства України. Важливо Закарпаття потерпає від землетрусів: зафіксували одразу два підземні поштовхи Підземні поштовхи трапилися на заході Чернівецьої області, де вона межує з Вінницькою областю й Республікою Молдовою. Епіцентром землетрусу стало місто Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області. Місцеві мешканці підземних поштовхів не відчули. Епіцентр землетрусу: карта