Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в субботу, 8 января, в селе Магала Черновицкого района.
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Прибыв на место аварии, полицейские предварительно установили, что 29-летняя местная жительница не справилась с управлением автомобилем Volkswagen Passat и допустила опрокидывание в кювет,
– отметили правоохранители.
Пострадавшие в ДТП в тяжелом состоянии
В результате аварии пострадали четыре человека. Женщину, ее 2-летнюю дочь и 15-летнего парня госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один подросток, которому 16 лет, получил травмы средней тяжести.
В полиции добавили, что сведения о ДТП внесли в ЕРДР по признакам статьи о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
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