Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері суботи, 8 січня, у селі Магала Чернівецького району.
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Прибувши на місце аварії, поліцейські попередньо встановили, що 29-річна місцева жителька не впоралася з керуванням автомобілем Volkswagen Passat і допустила перекидання в кювет,
– зазначили правоохоронці.
Постраждалі в ДТП у важкому стані
Унаслідок аварії постраждали четверо людей. Жінку, її 2-річну доньку та 15-річного хлопця госпіталізували у важкому стані. Ще один підліток, якому 16 років зазнав травм середньої важкості.
У поліції додали, що відомості про ДТП внесли до ЄРДР за ознаками статті про порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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