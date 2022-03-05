В Черновицкой области задержали нескольких человек, которые причастны к вражеским ДРГ

На Буковине задержали нескольких человек, которые оказались причастными к вражеским диверсионно-разведывательным группам. В частности эти лица проводили наблюдение и фиксацию важных объектов области.

Соответствующую информацию сообщил глава Черновицкой областной военной администрации. Сергей Осадчук пояснил, что этих лиц удалось задержать благодаря бдительности людей.

Заметьте Вражеские ДРГ работают группами по 3-15 человек: в форме ВСУ, но с российскими бронежилетами

На Буковине задержали лиц, причастных к ДРГ врага

Сергей Осадчук отметил особо совместную работу наших контрдиверсионных, контрразведывательных органов и совместными усилиями вместе с вами черновчане и буковинцы.

Ваша бдительность помогла сегодня сделать несколько задержаний лиц, которые осуществляли противоправную деятельность, которые сообщили и признались в том, что были причастны к ДРГ врага нашего, лиц, осуществлявших наблюдение, фиксацию важных объектов,

– заявил Осадчук.

Объяснил, что только таким единым фронтом мы обеспечим безопасность в Черновицкой области.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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