Черновол дала оценку команде Зеленского и рассказала, почему рассталась с Аваковым

"Та система, которую строят сейчас в Украине – глубоко ущербна". Такого мнения придерживается нардепка предыдущего созыва от "Народного фронта" Татьяна Черновол. Об этом она заявила в программе "Ролевые игры" с Даниилом Мокриком.

По ее мнению, система, которую пытаются выстроить в стране президент Зеленский и его команда, не может не рухнуть.

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Татьяна видит в этом большую опасность. Она подчеркнула, что "эта система глубоко ущербна, и она только потянет нашу страну на дно".

Я считаю, что ущербная система Зеленского на страну работать не может. И чем скорее начать с ней бороться – тем лучше. Сейчас не может никаким образом ущербная система работать на пользу,

– заявила Черновол.

Она подчеркнула, что идеологически разошлась с Арсеном Аваковым именно потому, что он сейчас перешел к Зеленскому.

Для меня важно, чтобы это государство было и чтобы оно было успешно. Арсен Аваков считает, что новая команда, которая пришла к власти, возможно, будет способствовать тому, что такое государство будет и будет успешно,

– отметила Татьяна.

Смотрите полное интервью с Татьяной Черновол: