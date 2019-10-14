11:28
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Черновол дала оценку команде Зеленского и рассказала, почему рассталась с Аваковым

      34 Читати новину українською
      Интервью с Татьяной Черновол
      Интервью с Татьяной Черновол / 24 канал

      "Та система, которую строят сейчас в Украине – глубоко ущербна". Такого мнения придерживается нардепка предыдущего созыва от "Народного фронта" Татьяна Черновол. Об этом она заявила в программе "Ролевые игры" с Даниилом Мокриком.

      По ее мнению, система, которую пытаются выстроить в стране президент Зеленский и его команда, не может не рухнуть.

      Читайте также: Это мои методы, – Чорновол откровенно рассказала, почему кнопкодавила в Раде

      Татьяна видит в этом большую опасность. Она подчеркнула, что "эта система глубоко ущербна, и она только потянет нашу страну на дно".

      Я считаю, что ущербная система Зеленского на страну работать не может. И чем скорее начать с ней бороться – тем лучше. Сейчас не может никаким образом ущербная система работать на пользу,
      – заявила Черновол.

      Она подчеркнула, что идеологически разошлась с Арсеном Аваковым именно потому, что он сейчас перешел к Зеленскому.

      Для меня важно, чтобы это государство было и чтобы оно было успешно. Арсен Аваков считает, что новая команда, которая пришла к власти, возможно, будет способствовать тому, что такое государство будет и будет успешно,
      – отметила Татьяна.

      Смотрите полное интервью с Татьяной Черновол:

       

      blog_ava
      14 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      3134
      Автор: Алена Захарова, Даниил Мокрик
      Теги: Новости политики Новости Украины Арсен Аваков Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      сегодня , 11:01 14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      Євгенія Мазур 2
      Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      сегодня , 08:40 Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      Блог Соцмережі 708
      Войско Украины. История могла быть другой
      сегодня , 08:02 Войско Украины. История могла быть другой
      Вероніка Климська 1528
      Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      сегодня , 07:47 Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 464
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      13 октября , 23:16 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 14816
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук